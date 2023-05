LIVE Monza-Lecce 0-0

(Di domenica 28 maggio 2023) Nella 37esima giornata di Serie A, ilospita il, in un match in cui si intersecano la speranze dei brianzoli di qualificarsi per...

VIDEO Le formazioni ufficiali di- Lecce (alle 15)(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota, Petagna. All. ...Senza dimenticare il Lecce, due lunghezze più avanti in graduatoria, ma con una gara in meno (alle 15 c'è- Lecce). Nell'ultimo turno sono in programma Roma - Spezia e Milan - Lecce: si ...ZanettiCLASSIFICA SERIE A:Napoli punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53,52, Bologna 50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 42,...

Monza-Lecce 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

0' - Askildsen a centrocampo dal primo minuto al posto di Hjulmand infortunato. Blin in cabina di regia. Strefezza capitano con, in attacco, Ceesay ...LIVE! MONZA-LECCE, il tabellino Monza, "U-Power Stadium" domenica 28 maggio 2023, ore 15 Serie A 2022/23, gg 37 MONZA-LECCE RETI: --- IN ATTESA ...