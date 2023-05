Lazio-Cremonese oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 28 maggio 2023), alle ore 18.00, allo Stadio “Olimpico” di Roma si terrà la partita tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i grigiorossi di Davide Ballardini, ormai già retrocessi inB. La partita non sarà decisiva nemmeno per laperché con 68 punti, da seconda in classifica, ha già blindato la partecipazione alla prossima Champions League in quanto la quinta in classifica, l’Atalanta, è a sette punti dai biancocelesti. Le scelte degli allenatori Nonostante non sia una partita fondamentale per l’annata della, Maurizio Sarri schiererà la squadra migliore a disposizione anche perché l’obiettivo secondo posto è fortemente voluto. Ritorna Vecino e questo assicura la possibilità di schierare i soliti cinque giocatori offensivi che Sarri sa fare muovere con grande maestria. Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe ...

22.42 Calcio, Serie A: Inter - Atalanta 3 - 1 Inter provvisoriamente al secondo posto grazie al 3 - 2 all'Atalanta. I nerazzurri scavalcano di un punto laimpegnata con la. Orobici in quinta posizione a quota 61, a tiro della Juve (59) che deve ricevere il Milan. Avvio shock per gli ospiti. Lautaro Martinez manda in porta Lukaku al primo ...GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 86 punti;68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma** 60; ... Udinese** 46; Sassuolo 44; Empoli, Salernitana** 42; Lecce 33; Spezia** 31; Verona 30;...è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming. In una Serie A che fino all'ultimo deve fare i conti ...

A poche ore dall’inizio della gara tra Lazio e Cremonese i due tecnici sono al lavoro per sceglie gli undici titolari che inizieranno la gara. In casa biancoceleste Sarri recupera anche Marcos Antonio ...Penultima di campionato all'Olimpico: la Lazio ritrova il suo ex allenatore Ballardini. Il match visto dai bookies Marco Bonomo All’andata, finì con un rotondo 4-0 per la Lazio che ritrova il suo ex a ...