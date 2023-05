Kosovo | Belgrado | ' situazione al momento apparentemente tranquilla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023), 28 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ha dichiarato che l'attualeinè "calma" dopo che il giorno prima aveva ordinato il dispiegamento dell'esercito sulla linea di confine con la Serbia. "Laine a Metochia stamattina è calma, piuttostocalma perché può esplodere da unall'altro, poiché la tensione è massima, soprattutto tra i serbi che sono minacciati dagli ultimi atti terroristici del regime di Kurti", ha detto il ministro in dichiarazioni raccolte dalla televisione pubblica serba. Vucevic ha ribadito che non permetterà a "nessuno" di oltrepassare le "linee rosse". "Saremo in grado di reagire in modo tempestivo nella ...