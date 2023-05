Highlights e gol Verona-Empoli 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi dipartita importantissima per i padroni di casa che si giocano una buona fetta di salvezza. Ma gli ospiti giocano una bella partita, sfiorano il gol del vantaggio in almeno due occasioni. Ilsente la pressione con il passare dei minuti, ma ci pensa Adolfo Gaich in ribattuta a far esplodere di gioia il pubblico veronese. Ma nei minuti di recupero arriva il clamoroso gol del pareggio con Stojanovic che mette la palla al centro e Magnani si infila la palla nella sua porta. SportFace.

...nella grande esperienza e nel valore del fischietto di Schio ma come se l'è cavata l'arbitro veneto nel 3 - 2 dell'Inter sull'Atalanta di ieri sera a San Siro Rivedi qui ie glidi ...Rivedi qui i casi dubbi, ie glidi Fiorentina - Roma Fiorentina - Roma, i precedenti con le due squadre . Fiorentina - Roma, Ayroldi ha ammonito sette giocatori . Fiorentina - Roma, i ...Altruista, a tu per tu con Sportiello, il croato serve Lautaro per unfacile - facile che ... Inter - Atalanta 2 - 1, rivivi la diretta live, le fasi salienti e goditi glidella partita ...

Inter-Atalanta 3-2: video, gol e highlights Sky Sport

Dopo la bella vittoria contro il Brasile e la sconfitta con la Nigeria, l’Italia Under 20 del ct Nunziata conquista il pass per gli ottavi battendo con un secco 3-0 la Repubblica Dominicana nella terz ...Dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di El Shaarawy, la Roma crolla nella ripresa di fronte ad una grande Fiorentina. Luka Jovic e Ikonè ribaltano il risultato ...