Colpita da un fulmine | grave donna nel Bresciano Trasferita all’ospedale di Bergamo

La sua vita è cambiata in un istante. Quello in cui unl'ha centrata , attraversandola e fermandole il cuore. Fino alle 15 di ieri pomeriggio era una donna sportiva che ama la montagna e che, in una domenica di primavera, stava affrontando un'...... sarebbe stato necessario l'intervento dell' elisoccorso a soccorrere la donna di oltre 50 anni rimastada une a trasportarla all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove sarebbe ...È un gravissime condizioni la donna di 50 annida unsul Monte Guglielmo nel lato di Pisogne a quota 1800 metri. La donna è stata soccorsa, intubata e trasferita in volo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo Il Pirlo delle 6 ...

Escursionista 53enne colpita da fulmine sul Guglielmo, tra Pisogne e Zone: in fin di vita all'ospedale IL GIORNO

Una 54enne si trovava a quota 1800 metri quando è stata sorpresa da un temporale. Ha cercato riparo ma è rimasta folgorata ...Sul posto è prontamente intervenuta l'eliambulanza da Sondrio, che l'ha portata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ...