Canoa velocità | CdM Poznan 2023 | Casadei e Tacchini trionfano nel C2 500 maschile

(Di domenica 28 maggio 2023) L’Italia si gode uno splendido trionfo a(Polonia), sede della seconda tappa della Coppa del Mondodi. A conquistarlo sono Gabrielee Carlo, capaci di imporsi nel C2 500 metri, distanza olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Secondo podio consecutivo per i talentuosi azzurri, già terzi nella tappa di Szeged (Ungheria), che vincono la finale nelle acque del lago Malta con il tempo 1:46.06. Battuti gli ucraini Vergeles e Rybachok per 38 centesimi e i polacchi Kitewski e Zezula per 1’02”. Giù dal podio invece l’altra coppia azzurra, formata da Nicolae Craciun e Daniele Santini, che deve accontentarsi del quarto posto. SportFace.

Con sede in via Darsena 61, come club dà la possibilità di imparare e praticare tutte le specialità della(slalom, discesa, polo,e dragon boat), oltre a organizzare vacanze, gite all'...Al Malta regatta course di Poznan, in Polonia, si è aperta ufficialmente la seconda tappa di coppa del mondo di. Il programma della prima giornata di gare prevedeva la disputa delle batterie di qualificazione di tutte le specialità sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Gli azzurri guidati dal ...La nazionale italiana diè sbarcata a Poznan, in Polonia, per la seconda tappa di Coppa del mondo. Da venerdì 26 a domenica 28 gli azzurri affronteranno un altro importante test internazionale propedeutico agli ...