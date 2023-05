Bologna-Napoli | lo striscione dei tifosi azzurri | “Emilia-Romagna non mollare”

Commenta per primo L'attaccante delMarko Arnautovi c ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il: 'Sono molto felice di essere qui. Mancano due partite e vogliamo chiudere bene. Specialmente oggi, ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marcenaro. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo L'allenatore delThiago Mott a ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il: 'I ragazzi che sono da tanto tempo qui hanno conquistato cose fantastiche. Tutti i giorni riescono a ...

Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Aebischer o Sansone per Orsolini Sky Sport

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sono molto grato di essere qui, man ...5' - Aebischer serve al centro dell'area Arnautovic ma il pallone viene bloccato agevolmente da Gollini. 4' - Barrow sbaglia il cambio di campo per Aebischer, Olivera accompagna la sfera sul fondo. 3' ...