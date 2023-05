Arthur e la clamorosa novità | ecco di cosa si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 28 maggio 2023) Il futuro dicontinua a tenere banco; andiamo a vederepotrebbe succedere al centrocampista brasiliano della Juventus. L’estate, con il calciomercato, sarà uno snodo fondamentale per la Juventus del prossimo anno. L’obiettivo, indipendentemente da tutto, è quello di costruire una rosa che possa essere competitiva perlomeno in campionato visto il rischio di non partecipare alla prossima Champions League.(LaPresse)I bianconeri devono risolvere diverse soluzioni per quanto riguarda il mercato; se da una parte si lavora per gli acquisti e per le cessioni, dall’altra si cerca di trovare la miglior soluzione possibile dal punto di vista dei ritorni. Allegri, molto probabilmente, si ritroverà in rosa; il centrocampista brasiliano, da quando è a Torino, non è riuscito ad imporre il suo status e a far ...