Ultime Notizie – Fed | altro rialzo tassi ma solo da 25 punti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Come ipotizzato da gran parte degli analisti, la Federal Reserve va avanti sulla strada dei rialzi deima – alla luce dell’andamento dell’inflazione e dei rischi di recessione – limita il nuovo ritocco a 25, portando il range del tasso federale di riferimento dal 4,75-5% al 5-5,25%. Il Fomc, il comitato di politica federale della banca centrale Usa, segnala “una crescita modesta del’attività economica nel primo trimestre” mentre “la crescita dei posti di lavoro è stata robusta e il tasso di disoccupazione è rimasto basso”. Tuttavia – si spiega – “l’inflazione rimane elevata”, un “rischio al quale il Comitato rimane molto attento”. La Fed riconosce come sia “probabile che condizioni di credito più restrittive per famiglie e imprese pesino sull’attività economica, sulle assunzioni e sull’inflazione” anche se – spiega – “la portata di questi ...