Papa Francesco | “Anch’io ho bisogno che Gesù mi accarezzi e si avvicini a me” Tra i concelebranti anche padre Georg

(Di domenica 2 aprile 2023) “Saluto tutti voi, romani e pellegrini, in particolare quelli venuti da lontano. Vi ringrazio per la vostra partecipazione eper le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero!”. Quandoha pronunciato queste parole all’Angelus, recitato in piazza San Pietro al termine della messa della domenica delle palme, i 60mila fedeli presenti hanno fatto un applauso molto fragoroso. Un segnale eloquente di grande affetto per Bergoglio dopo i giorni di apprensione per il ricovero improvviso al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una bronchite su base infettiva.ha voluto presiedere la processione delle Palme, percorrendo il tragitto dall’obelisco della piazza al sagrato sullamobile, e la messa, mentre il cardinale Leonardo Sandri, sottodecano ...