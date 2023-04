Ferrari, Sainz su tutte le furie per la penalità al Gran Premio di Australia: “Ci hanno derubato” (Di domenica 2 aprile 2023) Altra giornata nera per il team Ferrari al Gran Premio d’Australia. Una gara “folle” che si è conclusa con l’ennesima vittoria di Max Vesrtappen della RedBull e cha ha visto Charles Leclerc uscire di strada e finire nella ghiaia alla terza curva del primo giro dopo un contatto Lance Stroll. L’altro Ferrarista Carlos Sainz, nonostante un’ottima gara, ha pagato la penalità di 5 secondi che gli è stata assegnata dopo una collisione con il connazionale Fernando Alonso finito in testa coda con la sua Aston Martin. Sainz è così arretrato dalla quarta alla dodicesima posizione. Comprensibile la rabbia del pilota per la decisione della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile). Al termine della gara ha espresso sensazioni e stato d’animo ai microfoni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Altra giornata nera per il teamald’. Una gara “folle” che si è conclusa con l’ennesima vittoria di Max Vesrtappen della RedBull e cha ha visto Charles Leclerc uscire di strada e finire nella ghiaia alla terza curva del primo giro dopo un contatto Lance Stroll. L’altrosta Carlos, nonostante un’ottima gara, ha pagato ladi 5 secondi che gli è stata assegnata dopo una collisione con il connazionale Fernando Alonso finito in testa coda con la sua Aston Martin.è così arretrato dalla quarta alla dodicesima posizione. Comprensibile la rabbia del pilota per la decisione della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile). Al termine della gara ha espresso sensazioni e stato d’animo ai microfoni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SAINZ NON CI STA! ?????? Il pilota della Ferrari ha chiuso al 12° posto il GP d'Australia dopo la penalità di 5' infl… - F1ComeNessuno : E intanto a sainz pure due punti patente #memef1 #carlossainz55 #ferrari #essereferrari #scuderiaferrari #formula1… - ragazzaOTP : RT @poesiadeimotori: Intanto Sainz è crollato. O meglio, quelli davanti hanno incrementato un attimo il ritmo e ora viene fuori il valore r… - palits097 : Ictus per platinette… penalità per sainz #fia #AustraliaGP #ferrari - Eurosport_IT : Ecco cosa è successo ?? #F1 | #Formula1 | #AusGP | #Ferrari | #Sainz -