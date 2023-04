Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont in attesa del primo figlio: quando nascerà e la lista dei possibili nomi (Di sabato 1 aprile 2023) Antonella Perini e Luca Panont sono stati tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne: i due sono approdati in trasmissione negli scorsi mesi e da subito hanno capito che la loro frequentazione poteva tramutarsi in qualcosa di più importante. Per questo motivo, anche se in trasmissione non sono riusciti a parlare del loro rapporto, hanno scelto di lasciare il programma e continuare a conoscersi fuori. Ad oggi le cose tra loro proseguono a gonfie vele e proprio pochi giorni fa i due hanno deciso di rivelare di essere in attesa del loro primo figlio. Nelle ultime ore Antonella ha risposto ad alcune curiosità dei suoi followers circa la gravidanza e ha svelato che il bambino o la bambina sarà del segno della ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023)sono stati tra i protagonisti del trono over di: i due sono approdati in trasmissione negli scorsi mesi e da subito hanno capito che la loro frequentazione poteva tramutarsi in qualcosa di più importante. Per questo motivo, anche se in trasmissione non sono riusciti a parlare del loro rapporto, hanno scelto di lasciare il programma e continuare a conoscersi fuori. Ad oggi le cose tra loro proseguono a gonfie vele e proprio pochi giorni fa i due hanno deciso di rivelare di essere indel loro. Nelle ultime oreha risposto ad alcune curiosità dei suoi followers circa la gravidanza e ha svelato che il bambino o la bambina sarà del segno della ...

