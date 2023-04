“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di sabato 1 aprile 2023

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovanardim57 : #jeru Buon inizio del mese d'aprile e buona giornata a tutti! Per la serie 'due pazzi adorabili 'ecco a voi i Je+… - barboni_laura : @GiampieroCarbo4 @SecolodItalia1 Brava Giorgia ! Affogali tutti anche i bambini brava! Voi siete dei pazzi e dei giornalai! Vergogna!!! - Nuwanda1983 : @repubblica Questi sono completamente pazzi. Con tutti i problemi che abbiamo se ne escono con ste cazzate medioevali - giuseppinabaro5 : @innazitutto Piccolo amore mio, non preoccuparti, sono tutti pazzi - jelonatahiri : @IgnotiMelania Voi devo ammettere più pazzi di noi siete in tendenza con tutti e due fuori, non sono fan di Antonella ma chapeau -

Non si spiegherebbe, altrimenti, come faccia a non andare aiquando, dall'alto di tre stelle ... Il tema non è lo snobismo di esigere ai costi un calice in cristallo purissimo, quanto "la ...... "Il giorno più bello della mia vita" E, nonostante, il piccolino non abbia il suo nome (secondo certi rumors un po' nonno Eros ci sperava) una cosa è certa: in famiglia sono giàdi ...per la Poesia!". Dopo il successo travolgente registrato negli ultimi anni a Roma e in altre città d'Italia, con un susseguirsi di sold - out degli appuntamenti di lettura di poesie e ...

Tutti pazzi per il Rota: boom di iscrizioni Prima Lecco

La proclamazione La città ha battuto l'agguerrita concorrenza di altri 9 progetti La Valle dei Templi, i mandorli in fiore, «la più bella città dei mortali» come la definì Pindaro. Ma anche, come si r ...Avviso di rischio - Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di ...