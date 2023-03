Tajani: “Subito un piano Marshall per l’Africa prima della colonizzazione cinese e russa” (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è chi guarda l’Africa come un continente da spolpare e chi come un continente amico. Parola del ministro degli Esteri Antonio Tajani che nel corso del 19esimo Foro di dialogo Italia-Spagna torna sull’emergenza flussi dalla rotta africana. Tajani: serve Subito un piano Marshall per l’Africa “Serve un piano Marshall per far crescere il continente africano. Per affrontare i problemi del clima, della guerra, della fame. Altrimenti ci ritroveremo di fronte a sempre maggiori ondate migratorie. L’Europa deve investire”, sottolinea il capo della diplomazia italiana. “Altrimenti il nostro posto lo prenderanno la Cina e la Russia. Che guardano l’Africa come un continente da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è chi guardacome un continente da spolpare e chi come un continente amico. Parola del ministro degli Esteri Antonioche nel corso del 19esimo Foro di dialogo Italia-Spagna torna sull’emergenza flussi dalla rotta africana.: serveunper“Serve unper far crescere il continente africano. Per affrontare i problemi del clima,guerra,fame. Altrimenti ci ritroveremo di fronte a sempre maggiori ondate migratorie. L’Europa deve investire”, sottolinea il capodiplomazia italiana. “Altrimenti il nostro posto lo prenderanno la Cina e la Russia. Che guardanocome un continente da ...

