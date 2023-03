Omicidio Saman | l’assistente sociale racconta le violenze e il terrore | “Mi disse ti prego | aiutami”

(Di venerdì 31 marzo 2023), l’udienza di questa mattina in Corte d’Assise a Reggio Emilia fa trapelare tutto l’orrore di cui è intrisa la vicenda della 18enne pakistana scomparsa a Novellara nella notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa. Oggi, dopo il ritrovamento del corpo della ragazza nella cascina abbandonata a poca distanza dalla casa dove viveva con la famiglia ha rivelato la verità fino in fondo: è stata uccisa dopo essersi opposta al matrimonio combinato dalla famiglia. Vittima sacrificale immolata sull’altare dei precetti che il loro credo religioso e comportamentale impone, e per quella «dignità» familiare, violata – a detta dei genitori, i coniugi Abbas – con quella ribellione “imperdonabile”., al processo parlano i testimoni E allora, l’udienza dibattimentale per l’di ...

Parla l'assistente sociale con la quale la 18enne pakistana uccisa a Novellara si era confidata: 'Mi chiese anche di non contattarla al telefono ma solo in chat'. Accusati del delitto sono il padre, ...Saqib è accusato dall'avvocato di Shabbar, Akhmet Mahmood , di aver avuto un ruolo nell'di. Non è però né mai stato indagato né rinviato a giudizio, come invece è accaduto alla ...I fatti nel 2021. La ragazza uccisa perché non voleva sposare un cugino in Pakistan. Le accuse ai genitori e agli altri ...

Saman Abbas, respinta istanza di rilascio su cauzione del padre: Shabbar resta in carcere Fanpage.it

I familiari a processo A processo per il delitto ci sono cinque familiari di Saman Abbas: lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Numanhulaq Numanhulaq, il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia ...È quanto emerge dalla testimonianza di un’assistente sociale in udienza durante il processo per l’omicidio della 18enne a Reggio Emilia. Rilievi della Scientifica sul luogo del ritrovamento di Saman – ...