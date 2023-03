Maternità surrogata, non si ferma l’escalation verbale del governo. Per Tajani “la donna non è un forno da cui sfornare patate arrosto” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Bambini spacciati per figli” e “bimbi scambiati per puffi” o la Maternità surrogata “peggiore della pedofilia” e “figli scelti come la tinta di casa“. La serie di metafore uscite dal vocabolario del governo di centrodestra tuttavia non è ancora finita. L’elenco ora si allunga con una nuova, per certi versi incredibile, affermazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che peraltro dovrebbe rappresentare l’ala che si dice liberale e moderata della maggioranza, cioè Forza Italia. A margine di un comizio a Udine Tajani spiega che “non si può sfruttare la donna: non è una macchinetta delle sigarette. L’utero di una donna non deve essere utilizzato per sfornare figli come se fosse un forno dove si sfornano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Bambini spacciati per figli” e “bimbi scambiati per puffi” o la“peggiore della pedofilia” e “figli scelti come la tinta di casa“. La serie di metafore uscite dal vocabolario deldi centrodestra tuttavia non è ancora finita. L’elenco ora si allunga con una nuova, per certi versi incredibile, afzione del ministro degli Esteri Antonio, che peraltro dovrebbe rappresentare l’ala che si dice liberale e moderata della maggioranza, cioè Forza Italia. A margine di un comizio a Udinespiega che “non si può sfruttare la: non è una macchinetta delle sigarette. L’utero di unanon deve essere utilizzato perfigli come se fosse undove si sfornano le ...

