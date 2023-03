Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Jankto: 'Ci sono altri calciatori gay, mi hanno mandato messaggi': Il centrocampista dello Sparta Praga è tornato… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Jankto: 'Ci sono altri calciatori gay, spero che il mio esempio li aiuti' #jankto - fanpage : #Jankto spera di diventare un esempio di coraggio dopo il coming out:'Ci sono altri calciatori gay, mi hanno scritt… - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Jankto: 'Ci sono altri calciatori gay, spero che il mio esempio li aiuti' #jankto - sportmediaset : Jankto: 'Ci sono altri calciatori gay, spero che il mio esempio li aiuti' #jankto -

" Sicuramente non farò i nomi, però cialtri calciatori gay - aggiuge- . C'erano, cie ci saranno. È così. Miarrivati messaggi. Io non pretendo che adesso facciano coming out ...Jakub, calciatore dello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria, torna sul suo cominug out a Napoli, ... Finalmente posso fare quello che voglio efelicissimo". Ammette che da noi non avrebbe ...'Il coming out è stata una decisione che miassunto innanzitutto per me stesso, poi per aiutare gli altri - ha affermato- . Quanto ci ho pensato prima di farlo Lo sapevo sin da piccolo, ...

Jankto spera di poter essere un esempio: Ci sono altri calciatori gay ... Sport Fanpage

Sono stati davvero straordinari". Jankto: "La mia ex fidanzata è rimasta stupita, ma in fondo se lo aspettava" “Quando l’ho detto alla mia ex fidanzata, alla mamma di mio figlio, lei è rimasta stupita ...Mi è venuto così e non mi dispiace di averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo". Lo dice Jakub Jankto, calciatore dello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria, ...