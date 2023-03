IndyCar, primo test su ovale del 2023: il Texas aspetta i protagonisti (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo un spettacolare prima gara tra le strade di St. Petersburg (Florida), tutto è pronto per il secondo atto dell’IndyCar Series. Sarà un test importante per tutti i protagonisti che si troveranno a lottare nel primo dei quattro ovali in calendario. Stiamo parlando del Texas Motor Speedway, catino da 1 miglio e mezzo che ha la caratteristica di essere ‘asimmetrico’. Turn 1-2 hanno infatti una pendenza di 20°, mentre la terza e la quarta piega hanno un banking costante di 24°. La bagarre è garantita, lo scorso anno la sfida si decise negli ultimi metri con un bellissimo acuto in volata di Josef Newgarden ai danni di Scott McLaughlin. Il #2 ed il #3 di Penske inseguono un riscatto nel week-end che ci apprestiamo a commentare, determinati a rifarsi dopo un negativo week-end in Florida. L’americano ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo un spettacolare prima gara tra le strade di St. Petersburg (Florida), tutto è pronto per il secondo atto dell’Series. Sarà unimportante per tutti iche si troveranno a lottare neldei quattro ovali in calendario. Stiamo parlando delMotor Speedway, catino da 1 miglio e mezzo che ha la caratteristica di essere ‘asimmetrico’. Turn 1-2 hanno infatti una pendenza di 20°, mentre la terza e la quarta piega hanno un banking costante di 24°. La bagarre è garantita, lo scorso anno la sfida si decise negli ultimi metri con un bellissimo acuto in volata di Josef Newgarden ai danni di Scott McLaughlin. Il #2 ed il #3 di Penske inseguono un riscatto nel week-end che ci apprestiamo a commentare, determinati a rifarsi dopo un negativo week-end in Florida. L’americano ha ...

