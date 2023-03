Il calendario per ritirare la pensione aprile 2023: ecco le date (Di venerdì 31 marzo 2023) I pensionati aspettano con ansia il prossimo accredito della loro mensilità. Le date per il pagamento delle pensioni di aprile 2023 sono già state comunicate dall’Istituto di previdenza tramite una circolare annuale. A seconda che il pagamento venga erogato tramite Poste o banca, ci sono date diverse da segnare sul calendario. Coloro che ricevono il pagamento tramite Poste Italiane potranno prelevare l’importo a partire dall’1 aprile, mentre per chi riceve il pagamento tramite banca, il pagamento sarà effettuato il lunedì 3 aprile. Anche se le restrizioni dovute alla pandemia sono state superate, è ancora necessario rispettare l’ordine alfabetico degli uffici postali per il ritiro del denaro contante presso gli sportelli. Questa regola vale per tutti i tipi ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 31 marzo 2023) I pensionati aspettano con ansia il prossimo accredito della loro mensilità. Leper il pagamento delle pensioni disono già state comunicate dall’Istituto di previdenza tramite una circolare annuale. A seconda che il pagamento venga erogato tramite Poste o banca, ci sonodiverse da segnare sul. Coloro che ricevono il pagamento tramite Poste Italiane potranno prelevare l’importo a partire dall’1, mentre per chi riceve il pagamento tramite banca, il pagamento sarà effettuato il lunedì 3. Anche se le restrizioni dovute alla pandemia sono state superate, è ancora necessario rispettare l’ordine alfabetico degli uffici postali per il ritiro del denaro contante presso gli sportelli. Questa regola vale per tutti i tipi ...

