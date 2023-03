Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, Montecitorio illuminato di blu (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, prevista per domenica 2 aprile. Pertanto, dalle ore 20 alle ore 1:00 di lunedì 3 aprile, la facciata di Montecitorio viene illuminata con il colore blu. E’ quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “per la”, prevista per domenica 2 aprile. Pertanto, dalle ore 20 alle ore 1:00 di lunedì 3 aprile, la facciata diviene illuminata con il colore blu. E’ quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

