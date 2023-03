Francesco Bagnaia di Ducati chiede chiarezza sulle penalità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : Francesco Bagnaia vuole ripetere il successo del weekend scorso anche in Argentina. #TSOS // #MotoGP // #Ducati //… - OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Vedremo se saremo competitivi a Termas. Gli assenti? Io penso a chi c’è” #ArgentinaGP… - sportsarenaid : Menerka Potensi Juara Francesco Bagnaia di MotoGP Argentina - OA_Sport : MotoGP, GP Argentina 2023. Un uomo solo al comando, la sua moto è rossonera: il suo nome è Francesco Bagnaia - -

Secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP. L'appuntamento di questo fine settimana è in Argentina, oltreoceano. Si riparte dal testa a testa trae Maverick Vinales , rispettivamente a 37 e 25 punti dopo la prima uscita di Portimao , in Portogallo. MotoGP, GP di Argentina: primo esame per i rivali. MotoGP, GP di ...Il campione della moto GpPeccosi è presentato a Termas de Rio Hondo in Argentina alla vigilia della seconda gara per il moto Gp con la maglia albiceleste numero 10 indossata da Lionel Messi. Un omaggio al ...Gli altri arrancano, lui sembra ancora più forte di prima:e la sua Ducati sono in ingrande spolvero in questo inizio di 2023. Lo hanno già dimostrato a Portimao dove hanno messo a segno una splendida doppietta considerando anche la Sprint ...

Il primo weekend di MotoGP ha messo fuori gioco diversi piloti di vertice, spianando ancora più la strada a Francesco Bagnaia. Nel Gran Premio d'Argentina, il pilota Ducati è dunque il grande favorito ...L’appuntamento di questo fine settimana è in Argentina, oltreoceano. Si riparte dal testa a testa tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, rispettivamente a 37 e 25 punti dopo la prima uscita di ...