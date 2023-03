Domenica delle palme – Papa Francesco celebrerà la messa (Di venerdì 31 marzo 2023) – “Essendo programmata la Sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco (nella foto) in Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica della Domenica delle palme, Passione del Signore”. Lo conferma in una nota il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. (Com/Bri/ Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) – “Essendo programmata la Sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di(nella foto) in Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica della, Passione del Signore”. Lo conferma in una nota il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. (Com/Bri/ Dire)

