Covid – Ministero della salute: 21.883 casi nell’ultima settimana (Di venerdì 31 marzo 2023) In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 si specifica che nella settimana 24-30 marzo 2023 si registrano: 21.883 nuovi casi positivi con una variazione di -1,7% rispetto alla settimana precedente (n: 22.256); 156 deceduti con una variazione di -14,8% rispetto alla settimana precedente (n: 183); 442.819 tamponi con una variazione di +0,2% rispetto alla settimana precedente (n: 442.154). Tasso di positività del 4,9% con una variazione di -0,1% rispetto alla settimana precedente (5,0%). Lo comunica il Ministero della salute. (Com/Red/ Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) In merito all’andamentosituazione epidemiologica da-19 si specifica che nella24-30 marzo 2023 si registrano: 21.883 nuovipositivi con una variazione di -1,7% rispetto allaprecedente (n: 22.256); 156 deceduti con una variazione di -14,8% rispetto allaprecedente (n: 183); 442.819 tamponi con una variazione di +0,2% rispetto allaprecedente (n: 442.154). Tasso di positività del 4,9% con una variazione di -0,1% rispetto allaprecedente (5,0%). Lo comunica il. (Com/Red/ Dire)

