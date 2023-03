Covid Italia, 21.883 contagi e 156 decessi nell'ultima settimana (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a scendere i contagi Covid in Italia, ma soprattutto i morti che segnano ancora una volta un calo. nella settimana dal 24 al 30 marzo, si sono registrati 21.883 nuovi casi di Covid-19, in calo dell'1,7% rispetto alla settimana precedente (quando erano 22.256). Sono stati 156 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 14,8% rispetto alla settimana precedente (quando erano 183). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. In lieve calo il tasso di positività nell'ultima settimana: si attesta al 4,9%, 0,1 punti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a scendere iin, ma soprattutto i morti che segnano ancora una volta un calo.dal 24 al 30 marzo, si sono registrati 21.883 nuovi casi di-19, in calo dell'1,7% rispetto allaprecedente (quando erano 22.256). Sono stati 156 iin 7 giorni, con una riduzione del 14,8% rispetto allaprecedente (quando erano 183). Sono i dati del bollettinole del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da-19. In lieve calo il tasso di positività: si attesta al 4,9%, 0,1 punti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Era ora!! Vaccino Covid, Oms: 'Stop per bambini e ragazzi, richiamo annuale per anziani e fragili' - Il Giornale d… - Gitro77 : «Italia e Spagna devono inginocchiarsi». Klaus Regling è stato fino a pochi mesi fa il direttore generale del MES.… - AStramezzi : Le statistiche ufficiali AIFA Vaccino Covid, report Aifa: 'Reazioni avverse gravi crescenti in base al n° di dosi,… - SoniaLaVera : RT @Stefania_67: Vaccini Covid, l’Oms: ‘Richiamo per gli anziani ogni anno’. Nonostante le rivelazioni su sta robaccia ancora insistono!!… - DilectisG : RT @EmMicucci: #Covid #Vaccino 0-4 anni. Nessuno vaccina i figli. Solo 545 #bimbi in tutta Italia hanno almeno una dose: lo 0,03% dei 0-4 a… -