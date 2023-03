(Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi, la serie Netflix dove unseriale si fa padrone di un'intera città lasciando tutti senza fiato, proprio come le proprie vittime. La mente di un serialè una rete intricata, un meccanismo a orologeria, un sistema che tutto prende e stringe, lasciando senza fiato. Come sottolineeremo in questadi, anche(sebbene la produzione sia giapponese) riscrive i canoni del thriller psicologico sviluppando una serie adrenalinica e adattata ai propri stilemi e i propri linguaggi, senza per questo allontanarsi dalle regole tradizionali del genere. Ciò che ne risulta è un processo narrativo enigmatico, lontano da ogni superficialità, in cui nessuno è salvo ma ognuno è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Copycat Killer – Imitazione di un crimine, la recensione della serie crime Netflix -

La mente di un serialè una rete intricata, un meccanismo a orologeria, un sistema che tutto prende e stringe, lasciando senza fiato. Come sottolineeremo in questa recensione di, anche Taiwan (sebbene la produzione sia giapponese) riscrive i canoni del thriller psicologico sviluppando una serie adrenalinica e adattata ai propri stilemi e i propri linguaggi, ...La mente di un serialè una rete intricata, un meccanismo a orologeria, un sistema che tutto prende e stringe, lasciando senza fiato. Come sottolineeremo in questa recensione di, anche Taiwan (sebbene la produzione sia giapponese) riscrive i canoni del thriller psicologico sviluppando una serie adrenalinica e adattata ai propri stilemi e i propri linguaggi, ...

Copycat Killer, la recensione: da Taiwan con terrore Movieplayer

Al via in Italia Imitazione di un crimine (Copycat Killer), serie tv cinese disponibile in streaming su Netflix a partire da venerdì 31 marzo 2023. Il thriller è l’adattamento televisivo del romanzo ...Imitazione di un crimine (Copycat Killer) è una serie crime con Wu Kang-ren, Alice Ko e Ruby Lin, basato sull’omonimo romanzo bestseller della famosa scrittrice di gialli giapponese Miyabe Miyuki. Dal ...