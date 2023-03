Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” (Di giovedì 30 marzo 2023) Due elicotteri militari HH60 Blackhawk si sono schiantati al suolo nella notte in Kentucky, nella contea di Trigg, provocando – secondo i notiziari locali ripresi dalla Bbc – “Fino a 9 morti”. I due velivoli sono caduti mentre stavano svolgendo una missione di addestramento di routine. L’incidente è stato riportato alla Bbc da un portavoce della base militare di Fort Campbell. I notiziari locali riferiscono che l’incidente è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. “Lo stato dei membri dell’equipaggio è sconosciuto in questo momento”, ha riferito il portavoce. “Il comando è attualmente concentrato sulla cura dei militari e l’assistenza alle loro famiglie”. Gli elicotteri coinvolti nello schianto appartengono alla 101ª Divisione Aviotrasportata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) DueHH60 Blackhawk si sono schiantati al suolo nella notte in Kentucky, nella contea di Trigg, provocando – secondo i notiziari locali ripresi dalla Bbc – “a 9 morti”. I due velivoli sono caduti mentre stavano svolgendo una missione di addestramento di routine. L’incidente è stato riportato alla Bbc da un portavoce della base militare di Fort Campbell. I notiziari locali riferiscono che l’incidente è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. “Lo stato dei membri dell’equipaggio è sconosciuto in questo momento”, ha riferito il portavoce. “Il comando è attualmente concentrato sulla cura deie l’assistenza alle loro famiglie”. Glicoinvolti nello schianto appartengono alla 101ª Divisione Aviotrasportata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

