Usa - fa scendere il suo cane dall’auto e ripart - l’animale lo insegue disperato | il video diventa virale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un uomo ha abbandonato il proprio, un Bull Terrier, facendoloda un'auto di grossa cilindrata senza targa per poiire a tutta velocità. L'animale, non comprendendo cosa stesse accadendo, ha provato a inseguirlo: la scena in un