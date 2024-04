FC 24 Evoluzione TOTS Premier League

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ecco una guida completa dedicata all’denominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 24! Una delle novità più interessanti di EA SPORTS FC 24 sono le Evolution: nel corso di ogni stagione di Ultimate Team ci verrà data la possibilità di potenziare alcune delle card in nostro possesso, completando degli speciali obiettivi. Come specificato da EA nelle note degli sviluppatori dedicate al lancio di Ultimate Team su EA FC 24, ci saranno varie tipologie di evoluzioni che potranno andare a potenziare a seconda dei casi, l’overall, le statistiche in game, le stelle skill o piede debole, i work rates, gli stili di gioco, o anche modifiche solo di carattere estetico, come l’aspetto della card. Nel corso dell’anno proveremo a fornirvi una guida su ciascuna delle “Evolutions” messe a ...

EA FC 24 premier League TOTS squad confirmed: Man City, Liverpool and Arsenal stars dominate squad - The EA FC 24 premier League TOTS squad has been revealed, with some of the best ultimate Team players we've seen so far ...

Continua a leggere>>

EA Sports FC 24: premier League e WSL, curiosi di scoprire le Squadre della Stagione - Il programma ultimate Team TOTS di EA Sports FC 24 prosegue con le Squadre della Stagione della premier League e della WSL femminile ...

Continua a leggere>>

EA FC 24 WSL TOTS squad confirmed: 97-rated Lauren James headlines impressive squad - The first-ever EA FC 24 WSL TOTS squad is now available in ultimate Team packs, and it's an impressive debut for the WSL squad ...

Continua a leggere>>