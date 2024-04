Ha un malore e muore in azienda di fronte ai colleghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pontassieve (Firenze), 26 aprile 2024 – Tragedia sul posto di lavoro. Un uomo di 47 anni è morto per unimprovviso accaduto mentre era nella ditta per cui lavorava. Si tratta di un’edile. L’uomo è crollato improvvisamente a terra. Pochi istanti durante i quali ihanno capito che la situazione era subito molto grave. Immediata l’allerta al 118, arrivato con un’ambulanza e anche con l’elicottero Pegaso. Accade alle Sieci, frazione di Pontassieve, nel tardo pomeriggio di venerdì 26 aprile. E’ stata tentata ogni manovra rianimatoria da parte dei medici. Che non hanno potuto alla fine far altro che constatare il decesso. La notizia della morte dell’uomo si è diffusa rapidamente. Si tratta di una persona della zona. Profondo il cordoglio.