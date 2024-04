WWE | Dominik Mysterio smentisce l’operazione su X - caos sulla sua situazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nonostante il Wrestling Observer abbia riportato cheavrebbe dovuto operarsi al gomito nel tardo pomeriggio di oggi, il figlio del leggendario Reyha smentito l’ipotesi di un’operazione. Quest’ultima l’avrebbe tenuto fuori dal ring per almeno nove mesi, ma il membro del Judgment Day ha negato quest’ipotesi sul proprio profilo X, evitando però di sconfessare il report. No surgery for this guy… pic.twitter.com/XzhCxqUs69—(@Dom35) April 26, 2024, nonostante il problema sembri comunque molto serie, continuerà ad apparire regolarmente in TV e vedremo se questo problema al gomito si ripercuoterà sui suoi piani in vista del WWE Draft che inizierà stanotte a Smackdown e terminerà lunedì notte in quel di Raw.

