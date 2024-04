Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)DEL 26 APRILE 2026 ORE 20.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPLAI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI NEL COMUNE DI CIAMPINO FINO AL 14 DI GIUGNO LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA FASCIA ORARIA 7-16 PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA REPUBBLICA E VIA DALMAZIA MENTRE IN VIA ITALIA CI SARA L’INVERSIONE D MARCIA IN DIREZIONE PIAZZA DELLA PACE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO CI SPOSTIAMO A LATINA: DOMANI AL FRANCIONI ARRIVA IL TARANTO. 38ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO PER LA SERIE C. CALCIO D’INIZIO PREVISTO PER LE ORE 18.30. PREVISTI DISAGI NELLA ZONA DELLO STADIO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral