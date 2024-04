I vaccini Covid non hanno ucciso 2 700 persone in Corea del Sud

(Di venerdì 26 aprile 2024) La voce rotta dal pianto mentre snocciola i numeri. Questo è quello che si vede mentre viene inquadrata una donna asiatica che parla a una conferenza stampa. La donna afferma che indel Sud icontro ilavrebbero provocato la morte di 2.700. In realtà, a smentirla è lo stesso documento che lei cita, in quanto questo raccoglie il numero di segnalazioni, comunque sensibilmente minore, e in ogni caso non riconducibili a un rapporto di causalità tra decessi e vaccinazioni. Di seguito nel dettaglio la spiegazione del perché . Per chi ha fretta: Post sui social diffondono il video di una conferenza stampa indel Sud, nella quale si sostiene che nel Paese 2.700sarebbero morte a causa deicontro il ...

Non c'è alcun rapporto tra la somministrazione dei vaccini a mRNA contro il Sars-Cov-2 e le morti improvvise per problemi cardiaci nei giovani. A sconfessare una delle più tenaci teorie complottiste sui vaccini anti Covid è l'Agenzia sanitaria dello stato americano dell'Oregon, in una ricerca... Continua a leggere>>

François-Xavier Fumu Tamuzo è un nome che agli appassionati di calcio non dirà niente. Tuttavia l'ex calciatore è salito alla ribalta per essere stato vittima, a suo dire, degli effetti avversi da vaccino Covid . E non sono danni collaterali da poco visto che è stato costretto al ritiro a soli 29 ... Continua a leggere>>

vaccini, l'Oms svela che in 50 anni sono state salvate almeno 154 milioni di vite: ma la lotta non è ancora vinta - Negli ultimi cinquant'anni, i vaccini hanno rappresentato una delle armi più efficaci nella lotta contro le malattie infettive, salvando la vita di almeno 154 milioni di bambini in ...

Continua a leggere>>

Influenza, il virus fuoristagione: «Non mollerà neanche a maggio». Come riconoscerlo, sintomi e cause - Influenza fuori stagione. L'inverno a fine aprile, dopo un assaggio anomalo d'estate che secondo le previsioni potrebbe tornare, riscaldando già dalla prossima settimana questa ...

Continua a leggere>>

Tamuzo, il calciatore che si ritira e fa causa ai vaccini: 'Il mio corpo non funziona come prima' - Una storia curiosa dal calcio francese. François-Xavier Fumu Tamuzo, ex centrocampista dello Stade Lavallois, seconda divisione francese, non ha dubbi sul.

Continua a leggere>>