Ultime Notizie – Canone Rai “via entro 5 anni”: ddl Lega (Di giovedì 30 marzo 2023) “Una progressiva riduzione dell’importo del Canone Rai, con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento” e anche la ridefinizione “univoca” del concetto di servizio pubblico (“indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali”), pensando anche a un nuovo canale “interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi spot”. E’ quanto previsto nella bozza del ddl leghista dal titolo ‘Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e mUltimediale, riduzione e abolizione del Canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico’, presentato in Senato dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) “Una progressiva riduzione dell’importo delRai, con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento” e anche la ridefinizione “univoca” del concetto di servizio pubblico (“indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali”), pensando anche a un nuovo canale “interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi spot”. E’ quanto previsto nella bozza del ddl leghista dal titolo ‘Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e mdiale, riduzione e abolizione deldi abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico’, presentato in Senato dal ...

