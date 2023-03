Sinner vince ancora, è in semifinale a Miami (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Jannik Sinner è sbarcato alle semifinali del Miami Open dopo una comoda vittoria per 6-3, 6-1 sul finlandese Emil Ruusuvuori . La partita è stata ritardata di due ore dalla pioggia con Sinner in vantaggio per 2-0 nel secondo set, ma l'interruzione non ha cambiato l'andamento della partita. Nelle semifinali, Sinner affronterà il vincitore dell'altro quarto di finale tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e l'americano Taylor Fritz. Il 23enne Ruusuvuori è stato il primo giocatore finlandese a giocare un quarto di finale del Masters 1000 dai tempi di Jarkko Nieminen dieci anni fa, ma si è scontrato con un Sinner dotato di grande determinazione. Il 21enne altoatesino finora non ha perso un set a Miami e ha gestito bene la prima palla break del match, reggendo nel quarto game. ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Jannikè sbarcato alle semifinali delOpen dopo una comoda vittoria per 6-3, 6-1 sul finlandese Emil Ruusuvuori . La partita è stata ritardata di due ore dalla pioggia conin vantaggio per 2-0 nel secondo set, ma l'interruzione non ha cambiato l'andamento della partita. Nelle semifinali,affronterà il vincitore dell'altro quarto di finale tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e l'americano Taylor Fritz. Il 23enne Ruusuvuori è stato il primo giocatore finlandese a giocare un quarto di finale del Masters 1000 dai tempi di Jarkko Nieminen dieci anni fa, ma si è scontrato con undotato di grande determinazione. Il 21enne altoatesino finora non ha perso un set ae ha gestito bene la prima palla break del match, reggendo nel quarto game. ...

