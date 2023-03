Occhio a Glenn Youngkin | il trumpista democristiano che sogna la Casa Bianca

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 marzo 2023) Durante una convention presidenziale, i due candidati più forti finiscono col creare una situazione di stallo. E, per romperla, alla fine si punta su un terzo. È questa, in estrema sintesi, la trama de “L’amaro sapore del potere”: film del 1964, tutto proteso a scandagliare le complicate (e talvolta paradossali) dinamiche elettorali statunitensi. Una situazione, questa, che, forse, potrebbe replicarsi alle prossime primarie presidenziali repubblicane. Vi sembra strano? Aspettate a giudicare troppo velocemente Partiamo da un dato. Al momento, lo scenario che appare più probabile è quello di un duello tra l’ex presidente, Donald Trump, e il governatore della Florida, Ron DeSantis. Sebbene quest’ultimo non sia ancora ufficialmente sceso in campo, le sue ambizioni presidenziali sono arcinote. Non a caso, Trump ha iniziato a bersagliarlo da settimane, intensificando i suoi attacchi negli ...