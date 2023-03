M5S attacca Valditara: “Mancano 200 mila insegnanti. Il concorso non potrà mai finire entro settembre” (Di giovedì 30 marzo 2023) "Nella sua intervista odierna al Corriere della Sera il ministro dell'istruzione Valditara ci fa sapere che a settembre debutteranno 40.000 tutor nelle scuole italiane, e che a regime diventeranno 100.000. Ebbene, l'auspicio ovviamente è quello che queste figure possano consentire un miglior funzionamento delle nostre scuole, ma è il caso di sottolineare che nelle nostre scuole Mancano almeno 200.000 insegnanti, e che il concorso di cui parla Valditara nell'intervista già di per sé non sarebbe idoneo a colmare questo vuoto ma in ogni caso non potrà mai terminare entro settembre". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) "Nella sua intervista odierna al Corriere della Sera il ministro dell'istruzioneci fa sapere che adebutteranno 40.000 tutor nelle scuole italiane, e che a regime diventeranno 100.000. Ebbene, l'auspicio ovviamente è quello che queste figure possano consentire un miglior funzionamento delle nostre scuole, ma è il caso di sottolineare che nelle nostre scuolealmeno 200.000, e che ildi cui parlanell'intervista già di per sé non sarebbe idoneo a colmare questo vuoto ma in ogni caso nonmai terminare". L'articolo .

