Lombardia | Mazzali | ' a Milano ' The art perfumery event' con eccellenze profumi e moda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023), 30 mar. (Adnkronos) - L'assessore regionale al Turismo,e Marketing territoriale della regione, Barbara, ha preso parte all'inaugurazione di 'The Art', l'o di riferimento della profumeria artistica a livello mondiale, che apre i battenti oggi con la sua 13esima edizione negli spazi di Allianz MiCo,Convention Centre, all'interno del CityLife District. L'appuntamento, in programma fino al 2 aprile, prevede la partecipazione di 298 brand (di cui 95 italiani), provenienti da 30 Paesi diversi, alcuni dei quali new entry, come Singapore, Ucraina, Romania, Croazia, oltre a marchi provenienti da Italia, Francia, Spagna, Grecia, Austria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, UK, UAE, ...