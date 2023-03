La lettera aperta degli esperti tech (tra cui Musk): «Mettiamo in pausa lo sviluppo dell’IA» (Di giovedì 30 marzo 2023) Una lettera aperta, firmata – tra gli altri – da Elon Musk, Steve Wozniak e Gary Marcus: una richiesta (al momento sottoscritta da più di 1000 utenti) rivolta ai laboratori IA di mettersi in paura per sei mesi e non portare l’intelligenza artificiale oltre i progressi di GPT-4. Pubblicata sul sito del Future of Life Institute, la lettera è titolata Mettete in pausa i giganti esperimenti sull’IA: una lettera aperta e si apre con la constatazione che i sistemi IA possano rappresentare un «profondo rischio per la società e l’umanità, come dimostrato da un’ampia ricerca e riconosciuto dai migliori laboratori IA». «L’intelligenza artificiale avanzata – continua la lettera – potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 marzo 2023) Una, firmata – tra gli altri – da Elon, Steve Wozniak e Gary Marcus: una richiesta (al momento sottoscritta da più di 1000 utenti) rivolta ai laboratori IA di mettersi in paura per sei mesi e non portare l’intelligenza artificiale oltre i progressi di GPT-4. Pubblicata sul sito del Future of Life Institute, laè titolata Mettete ini giganti esperimenti sull’IA: unae si apre con la constatazione che i sistemi IA possano rappresentare un «profondo rischio per la società e l’umanità, come dimostrato da un’ampia ricerca e riconosciuto dai migliori laboratori IA». «L’intelligenza artificiale avanzata – continua la– potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Elon Musk lancia l'allarme sull'Intelligenza Artificiale: 'è un rischio per l'umanità'. Lettera aperta con altri 1.… - putino : L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX Ilon Musk, il cofondatore di Apple Steve Wozniak e più di mille esperti… - fanpage : La lettera aperta è stata pubblicata sul portale di Future of Life Institute. Tra i firmatari oltre a Elon Musk c… - singerindubai : RT @Agenzia_Ansa: Elon Musk lancia l'allarme sull'Intelligenza Artificiale: 'è un rischio per l'umanità'. Lettera aperta con altri 1.000 ma… - LatrBerserkr : RT @Michele_Arnese: Esperti di intelligenza artificiale e dirigenti di aziende tecnologiche, tra cui Elon Musk, hanno firmato una lettera a… -