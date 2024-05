Meteo Roma del 08-05-2024 ore 19 | 15

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi ...

Non c’è pace per il Meteo in Italia. In un mese in cui le temperature potrebbero favorire già i primi weekend al mare o a godere del bel tempo in montagna, il paese continua a essere interessato da un vortice di maltempo caratterizzato da piogge ...