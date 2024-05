Allerta alimentare - farina contenente cianuro | richiamato un lotto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per unspecifico didi cassava Kokonte a marchio African Beauty, importata dal Ghana, per un possibile rischio chimico. La comunicazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, sottolineando che lapotrebbe contenere livelli di acido cianidrico () superiori ai limiti di legge. Dettagli del Prodottocoinvolto: Numero 210423 Termine minimo di conservazione: 01/04/2025 Confezione: 900 grammi Produttore e importatore: L’azienda Koas Food BV, con sede a Bleiswijk, nei Paesi Bassi, ha importato il prodotto dal Ghana. Motivo del Richiamo L’avviso indica che ilspecifico delladi cassava presenta livelli di acido ...

Cianuro oltre i limiti nella farina: scatta l’allerta del Ministero della Salute. I lotti richiamati - Cianuro oltre i limiti nella farina: scatta l’allerta del Ministero della Salute. I lotti richiamati - Il richiamo riguarda un lotto di farina di cassava Kokonte a marchio African Beauty. Motivo del richiamo Presenza di livelli di acido cianidrico (cianuro) superiori ai limiti di legge (35 mg/kg ...

Richiamo farina per rischio ingrediente che causa grave reazione allergica - Richiamo farina per rischio ingrediente che causa grave reazione allergica - Prodotto pericoloso per la salute: farina richiamata dal ministero della Salute. Ecco qual è e cosa si rischia a consumarlo ...

Il richiamo del latte fresco Unes - Il richiamo del latte fresco Unes - Richiamato anche il latte fresco pastorizzato Unes per la presenza di un gusto anomalo, segnalata farina 00 per rischio allergeni ...