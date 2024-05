(Di mercoledì 8 maggio 2024), iconica figura della scena rock indie e alternative è scomparso all’età di 61. A dare la notizia Pitchfork che ha ricevuto conferma del decesso, causato da un attacco di cuore, dallo staff di Electronic Audio studio di proprietà dello stesso. Frontman di storiche formazioni underground,, che erano pronti a tornare con un disco dopo circa 10, e Big Black,costruito una incredibile carriera damettendo le mani su molti dei dischi che hanno fatto la storia del rock: “In Utero” dei Nirvana, “Surfer Rosa” dei Pixies, “Rid Of Me” di Pj Harvey., stando a quanto confermato dallo staff del suo studio di registrazione Electronic Audio ...

Addio a Steve Albini, voce degli Shellac e produttore dei Nirvana - Addio a Steve albini, voce degli Shellac e produttore dei Nirvana - È venuto a mancare all'età di 61 anni Steve albini, noto soprattutto per essere stato il cantante e chitarrista degli Shellac, oltre che per aver lavorato come produttore di grandi artisti, tra tutti ...

E' morto Steve Albini, il produttore di In Utero dei Nirvana - E' morto Steve albini, il produttore di In Utero dei Nirvana - E' morto Steve albini, leggendario musicista della scena underground USA con i Shellac ed i Big Black, e produttore di capolavori rock a cavallo degli anni Novanta del calibro di In Utero dei Nirvana, ...

È morto Steve Albini, il chitarrista e produttore degli Shellac aveva 61 anni - È morto Steve albini, il chitarrista e produttore degli Shellac aveva 61 anni - È morto Steve albini. Il chitarrista e produttore degli Shellac è stato colpito da un infarto mentre era nel suo studio di registrazione Electrical Audio ...