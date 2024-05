Calciomercato Napoli | Lukaku per il dopo Osimhen - trattativa in corso con il Chelsea

(Di mercoledì 8 maggio 2024)l’ideale per ilcon il. Piace anche Dovbyk del Girona. De Laurentiis al lavoro per l’erede del nigeriano.– Ilè al lavoro per trovare l’erede di Victor, destinato a lasciare il club partenopeo grazie alla clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo obiettivo degli azzurri è Romelu, attaccante attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà del. Ilcerca un centravanti molto strutturato fisicamente e “Big Rom” sembra essere il profilo ideale per raccogliere l’eredità di. La ...

Vlahovic al posto di Osimhen: la Juventus si accontenta di 50 milioni - Vlahovic al posto di osimhen: la Juventus si accontenta di 50 milioni - Sarà un calciomercato caratterizzato da tanti movimenti di una certa importanza e che potranno riguardare anche attaccanti di spessore, Serie A inclusa. E’ certo, ad esempio, di lasciare il nostro ...

CM.COM – Chelsea-Osimhen, De Laurentiis apre all’inserimento di Lukaku - CM.COM – Chelsea-osimhen, De Laurentiis apre all’inserimento di Lukaku - Il rinnovo firmato fino al 2026 a un passo dai regali di Natale il 23 dicembre scorso mette il napoli in una posizione di forza su osimhen: per ...

SKY - Lukaku, per il Napoli è l'ideale per il dopo Osimhen, trattativa col Chelsea - SKY - Lukaku, per il napoli è l'ideale per il dopo osimhen, trattativa col Chelsea - Ore bollenti in casa napoli per l'arrivo del nuovo tecnico, ma anche dell'erede di Victor osimhen, che andrà via grazie alla clausola rescissoria da 130 milioni che verrà pagata da uno dei club ...