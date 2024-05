Giro d’Italia 2024 - quinta tappa | la fuga va!

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il francese Benjamin Thomas (Cofidis) ha vinto ladel 107°, lungo i 178 chilometri da Genova a Lucca che hanno portato la carovana rosa dalla Liguria alla Toscana. Il transalpino, nel conquistare la prima vittoria stagionale per la sua squadra, ha preceduto in volata, sfruttando al meglio le sue caratteristiche di esperto pistard, i tre compagni di, nell’ordine, il danese Michael Valgren ((EF Education EasyPost), l’italiano Andrea Pietrobon (Polti Kometa) e il connazionale Enzo Paleni (Groupama FDJ). La classifica generale non ha subito variazioni. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) si è confermato in maglia rosa con 46? di vantaggio sul gallese Geraint Thomas e 47? sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe), vittima d’una caduta le cui effettive conseguenze saranno ...