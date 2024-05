Enrico Mentana vs Lilli Gruber è il Game of Thrones di La7

(Di mercoledì 8 maggio 2024): 36 ore di stracci pubblici tra i due pezzi da novanta di Umberto Cairo, con il direttore del Tg La7 che ha il contratto in scadenza e potrebbe accasarsi altrove. Feud all'italiana. Una sorta diofprodotto da Urbaino Cairo, con il Trono di La7 conteso da due pesi massimi. Da una parte, che dal lontano 2008 conduce Otto e Mezzo. Dall'altra, che dal 2010 è direttore del Tg La7. 67 anni lei, 69 lui, entrambi ex giornalisti del Tg1. Lui precede lei, cinque sere su sette, con la curva Auditel del settimo canale che si mantiene stabile su ottimi risultati. Fino a pochi giorni fa si credeva che nulla potesse scalfire due granitiche certezze di La7 come ...

Staffelli e Mentana (US Striscia la Notizia) Tapiro d’oro col pannolone per Enrico Mentana , dopo la querelle tutta interna a La7 con Lilli Gruber, che l’ha accusato di incontinenza per averle dato la linea in ritardo. Questa sera a Striscia la ...

Valerio Staffelli di Striscia la notizia consegna un Tapiro , agghindato con un pannolone , a Enrico Mentana per lo scontro a distanza con la collega Lilli Gruber. Il direttore del tg La7 lo rifiuta : “Se fossi incontinente , non farei ...

Enrico Mentana verso il Nove Il gelo con La7, il contratto in scadenza, il nuovo tg di Discovery: tutto quello che sappiamo - enrico mentana verso il Nove Il gelo con La7, il contratto in scadenza, il nuovo tg di Discovery: tutto quello che sappiamo - Dopo la lite televisiva con Lilli Gruber, enrico mentana comincia a guardarsi intorno. Il direttore del Tg La7, in seguito alle polemiche dei giorni scorsi, si è limitato a commentare ...

Enrico Mentana rifiuta il Tapiro d'oro e parla del ritorno al Tg5 - enrico mentana rifiuta il Tapiro d'oro e parla del ritorno al Tg5 - Prosegue la polemica sul caso mentana - Gruber. Il giornalista è stato raggiunto da Striscia la Notizia: ha rifiutato il Tapiro ma ha parlato di un suo probabile ritorno su Canale 5.

Tapiro con il pannolone a Enrico Mentana, che lo rifiuta: “Fossi incontinente, non farei maratone” - Tapiro con il pannolone a enrico mentana, che lo rifiuta: “Fossi incontinente, non farei maratone” - Valerio Staffelli di Striscia la notizia consegna un tapiro, agghindato con un pannolone, a enrico mentana per lo scontro a distanza con la collega Lilli ...