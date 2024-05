La star di Past Lives protagonista del nuovo horror di Louis Leterrier | la trama è agghiacciante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo aver conquistato il pubblico con il film candidato agli Oscar,progetto per Greta Lee Secondo quanto riportato da Deadline, ladi, Greta Lee, e quella di Bob Marley: One Love, Kingsley Ben-Adir, sono in lizza per recitare nelfilmfantascientifico diretto daintitolato 11817. La descrizione del film parla di unmoderno incentrato su "forze inspiegabili che intrappolano una famiglia di quattro persone all'interno della loro casa per un tempo indefinito. Mentre i lussi moderni e le cose essenziali per la vita o la morte iniziano a scarseggiare, la famiglia dovrà imparare a essere piena di risorse per sopravvivere e superare in astuzia chi - o …