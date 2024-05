Perché Baby Lasagna si chiama così? Colpa di un mal di testa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024), il cui vero nome è Marko Puriši?, è un cantautore e musicista croato, che nel 2024 rappresenta la Croazia all’Eurovision di Malmò in Svezia. Tutti si stanno chiedendo da dove venga il suo bizzarro nome d’arte: la risposta ce la dà lui stesso: il bizzarro pseudonimo, infatti, non ha un significato particolare, ma rappresenta solamente l’accostamento casuale di due parole, nato da un pensiero fulmineo, mentre cercava dell’acqua per prendere una pillola contro il mal diIl musicista, classe 1995, ha raccontato: “Ero in giro a Novigrad e passeggiavo sul lungomare, ma non c’era nulla di romantico come può sembrare,cercavo un negozio dove comprare dell’acqua per prendere una pillola contro l’emicrania. All’improvviso inmi sono ...