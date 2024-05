Meloni | Il premierato non serve a me - ma all’Italia Il mio governo è solido e stabile

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “La Carta costituzionale non è un moloch o un’esclusiva di una sola parte politica. Sono convinta della bontà del, vado avanti per mia coscienza”. Giorgiaè intervenuta al convegno ospitato dalla Camera dei Deputati e propossa dalla Fondazione De Gasperi, e dalla Fondazione Craxi. “Un’iniziativa autorevole” ha detto la premier ringraziando organizzatori e relatori tra cui l’ex presidente Violante, il professor Orsina, tra gli altri. Alla presidente del Consiglio è piaciuta soprattutto l’idea di fondo dell’incontro: l’apertura verso altri “mondi” – imprenditoriali, sportivi, artistici – perché – ha sottolineato- “la composizione di questa sala è uno spaccato della società molto bello“. Quando si parla di riforme e di Costituzioni si ritiene che il confronto rimanga “circoscritto agli addetti ai lavori. Invece estendere la platee è ...

