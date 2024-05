LIVE Brugge-Fiorentina 1-0 - Conference League 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34che va sotto 1-0 e rischia il raddoppio belga, ma la squadra viola di Vincenzo Italiano si rende più volte pericolosa per arrivare al pareggio. Si segnala la traversa di Kouamé e l’erroraccio di Beltran davanti il portiere. A tra poco per la ripresa! 45?il1-0. 43? Laprova la spinta finale in avanti. 41? Giallo per Ordonez, mani in faccia a Belotti. 39? Martinez Quarta blocca Thiago. 37?che prova a spingere per arrivare al pareggio. 35? Colpo di testa di Nico Gonzalez chefuori. 33? Traversa di Kouamé, pallone che sul rimbalzofuori. 31? Tiro di ...