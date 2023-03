Juventus | Locatelli | “Vestire la maglia bianconera è sempre stato il mio sogno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023) Manuelha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di Junior Reporter, rispondendo alle domande dei piccoli tifosi bianconeri. “Il mioda bambino era quello di giocare a calcio e di farlo con ladellae della Nazionale e ci sono riuscito. Per questo vi dico che dovete crederenei vostri sogni. Qui sono cresciuto molto come giocatore ma anche come uomo, ho conosciuto compagni straordinari, Di Maria è una persona stupenda, durante la tournée estiva ci siamo conosciuti meglio e giocare con lui per me è un qualcosa di indescrivibile, Chiesa è un potenziale top player, spero rientri bene. Casinisti? Senza dubbio Cuadrado, Kean e Pogba“. Poi ha concluso: “I gol li dedico a mia moglie Thessa e a mio figlio Theo, per questo faccio la T durante le esultanze”. ...