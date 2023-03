Infezione respiratoria e problemi cardiaci: il malore e il ricovero di Papa Francesco e l’ipotesi dimissioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Il campanello d’allarme è stato il classico dolore al petto. Papa Francesco l’ha avvertito nella mattinata di ieri. A provocarlo un problema cardio-respiratorio. Da qui il ricovero e la versione dei “controlli programmati” per tranquillizzare tutti. Il malore avvertito da Jorge Mario Bergoglio è arrivato dopo l’udienza generale e il giro sulla Papamobile con cinque bambini. È apparso tranquillo e sereno. Ma chi lo conosce bene lo ha visto «affaticato» quando è stato sollevato dalla carrozzina per salire sull’auto e tornare nella sua residenza a Casa Santa Marta. Qui le testimonianze si fanno confuse, e c’è chi parla di «dolore al petto» e chi di «fibrillazione atriale». Ora Francesco si trova nell’appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli. Gli esami hanno escluso patologie ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Il campanello d’allarme è stato il classico dolore al petto.l’ha avvertito nella mattinata di ieri. A provocarlo un problema cardio-respiratorio. Da qui ile la versione dei “controlli programmati” per tranquillizzare tutti. Ilavvertito da Jorge Mario Bergoglio è arrivato dopo l’udienza generale e il giro sullamobile con cinque bambini. È apparso tranquillo e sereno. Ma chi lo conosce bene lo ha visto «affaticato» quando è stato sollevato dalla carrozzina per salire sull’auto e tornare nella sua residenza a Casa Santa Marta. Qui le testimonianze si fanno confuse, e c’è chi parla di «dolore al petto» e chi di «fibrillazione atriale». Orasi trova nell’appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli. Gli esami hanno escluso patologie ...

